banner913
banner932
4 0
Trafiğe masum bir can daha
Trafiğe masum bir can daha
23 0
 
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
20 0
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
''Trafikte uyuşturucu testine başlanacak'''
25 0
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy kadınları hünerlerini sergiledi
35 0
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
Hava sıcaklığı yarından sonra birkaç derece düşecek
25 0
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
24 0
banner1032

"Bu mu sizin adalet anlayışınız?"

banner1020

Saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yapılması yasak olmasına rağmen, bazı işçiler kavurucu sıcaklar altında çalışmaya devam ediyor

banner974
"Bu mu sizin adalet anlayışınız?"
banner971
Mağusa'da çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Vedat Allahkerim adlı vatandaş, sıcak altında çalışan işçilerin zor şartlarını gözler önüne serdi.
İnşaat alanında çekilen fotoğrafta, işçilerin kavurucu sıcaklar altında çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.
Vedat Allahkerim, paylaşımında Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'na seslenerek, "Bu insanlar bu sıcak altında çalıştırılırken siz rahat nefes alıyor musunuz? Bu insanlar esir mi, köle mi? Burası Mağusa City Mall yolu, Peksever Apartmanı arkası. Bu mu sizin adalet anlayışınız, insan sevginiz?" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en son KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurmuş 6 Haziran  2024  ile 9 Haziran 2024  tarihleri arasında, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasaklamıştı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.