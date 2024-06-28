Saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yapılması yasak olmasına rağmen, bazı işçiler kavurucu sıcaklar altında çalışmaya devam ediyor



İnşaat alanında çekilen fotoğrafta, işçilerin kavurucu sıcaklar altında çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.

Vedat Allahkerim, paylaşımında Çalışma Bakanı

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en son KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurmuş 6 Haziran 2024 ile 9 Haziran 2024 tarihleri arasında, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasaklamıştı.

Mağusa'da çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Vedat Allahkerim adlı vatandaş, sıcak altında çalışan işçilerin zor şartlarını gözler önüne serdi.İnşaat alanında çekilen fotoğrafta, işçilerin kavurucu sıcaklar altında çalışmalarını sürdürdüğü görülüyor.Vedat Allahkerim, paylaşımında Çalışma Bakanı Sadık Gardiyanoğlu 'na seslenerek, "Bu insanlar bu sıcak altında çalıştırılırken siz rahat nefes alıyor musunuz? Bu insanlar esir mi, köle mi? Burası Mağusa City Mall yolu, Peksever Apartmanı arkası. Bu mu sizin adalet anlayışınız, insan sevginiz?" ifadelerini kullandı.Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en son KKTC Meteoroloji Dairesi'nin hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahminlerini göz önünde bulundurmuş 6 Haziran 2024 ile 9 Haziran 2024 tarihleri arasında, saat 12.00 ile 16.00 arasında güneş altında çalışma yapılmasını yasaklamıştı.