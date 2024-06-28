Sn. Ersin Tatar, bizde sizin nasıl oldu da 10 günden fazla ülkede kalabildiğinizi sorguluyorduk ki İngiltere gitmek için hareket ettiğinizin haberi geldi. Kolay gelsin…



Sn. Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğunuz protokolle deniz suyu tahlillerinin her hafta yapılacak olması çok güzel bir gelişme. Vatandaşın gönül rahatlığıyla denize girmesi çok önemli…



Sn. Olgun Amcaoğlu, kamuoyunda dolaşan söylemlere göre UBP kurultayında başkan adayları arasına siz de katılabilirmişsiniz. Acaba bu konuda bir niyetiniz var mı? Yoksa sizin gündeminizde başkanlık söz konusu değil mi dersiniz…



Sn. Mehmet Avcı, ülkemizde kazalar ve de ölümlü kazalar hız kesmeden sürüyor. Acaba bunun sebebi artan araç sayısı mı yoksa sürücülerin kural tanımazlığı mı dersiniz?



Sn. Fırat Ataser, ‘İşimiz gücümüz hizmet’ sloganıyla Lapta-Alsancak- Çamlıbel Belediyesi olarak durmaksızın hizmete devam ediyormuşsunuz. Bölgenizdeki gelişmeler hizmetin iyi ve kaliteli olmasının aynası olsa gerek….



Sn. Necati Özsoy, geçtiğimiz gün oğlunuz İbrahim’in liseden mezun olmasıyla birlikte büyük bir gurur yaşamışsınız. Diplomasını oğlunuza verirken yaşadığınız heyecan herhalde unutulmazdır… Yolu açık olsun diyelim…

