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"Bu eşeklere kim sahip çıkacak?"

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Karpaz’da yaklaşık 10 eşek, tarlaya girdi. Tarla sahibi, o anları cep telefonuyla kaydederek, "Bu eşeklere kim sahip çıkacak emeklerimiz heba oluyor” dedi

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"Bu eşeklere kim sahip çıkacak?"
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Karpaz’da yaklaşık 10 kadar eşek tarlaya girdi, tarla sahibi duruma isyan etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan tarla sahibi, eşeklerin tarlaya girip mahsule zarar verdiğini vurguladı.
Karpaz sakini Mustafa Talay, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu eşeklere kim sahip çıkacak emeklerimiz heba oluyor essek seviciler yada hayvanseverler neredesiniz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan son dönemde eşeklerin popülasyonunun arttığına, insanların tarlalarına zarar verdiğine ve hatta bazı yerlerde Karpaz’ın dışına kadar çıktıklarına dikkat çekilmişti.
Uzmanlar sorunun çözümünü; eşeklerin aşırı çoğalmasını önlemek için tedbir almak ve eşeklerin koruma altına alınmasına bağlıyor. 
 
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