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"Hastanede doktor yok"

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"Hastanede doktor yok"
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Oyuncu Berna Laçin, Kıbrıs’ta kalçası kırılan annesinin, hastanede doktor bulamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan yardım istedi.
Berna Laçin, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Tatar’ı da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:
“Annem yine Kıbrıs’ta kalçasını kırdı ve yalnız.
Ambulansla hastaneye götürülmüş ama hastahanede hiç doktor yok , icapçı bile yok! Yardım rica ediyorum @ErsinrTatar”
Laçin, takipçilerin yorumları üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar ile çok eskiye dayanan bir iş arkadaşlığı olduğunu ona istinaden yazdığını belirtti.
 
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