"Hastanede doktor yok"

Oyuncu Berna Laçin, Kıbrıs’ta kalçası kırılan annesinin, hastanede doktor bulamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan yardım istedi.

Berna Laçin, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Tatar’ı da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

“Annem yine Kıbrıs’ta kalçasını kırdı ve yalnız.

Ambulansla hastaneye götürülmüş ama hastahanede hiç doktor yok , icapçı bile yok! Yardım rica ediyorum @ErsinrTatar”

Laçin, takipçilerin yorumları üzerine, Cumhurbaşkanı Tatar ile çok eskiye dayanan bir iş arkadaşlığı olduğunu ona istinaden yazdığını belirtti.

