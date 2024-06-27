Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı, Sosyal Sigortalar sistemindeki aksaklıklarla ilgili "Bizi yönetenler başka şeylerin derdinde; vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak derdinde değil" dedi



Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı, Sosyal Sigortalar sistemindeki aksaklıklar, yanlışlıklar, çifte vatandaşların görülmemesi, engelli maaşlarındaki sıkıntılar ve benzeri birçok hata ve aksaklıklar hakkında dijitalleşmeyen bir düzenin artık konuşulamayacağının altını çizdi.

Dizdarlı, “Belki de çok daha büyük kara deliklerimiz vardır, bilmiyoruz” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan Dizdarlı, konu hakkında haberler üzerine şunları kaydetti;

“1 milyonluk ülke olarak e-devletimiz yok. Bizi yönetenler başka şeylerin derdinde; vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak derdinde değil. Yapalım edelim deniyor da… Muhtarlar devreye konulabilir. Bir telefonla gitseler… Muhtar neticede sistemin yasal organı; tespit eder evrakları imzalar. Kendi dosyalayıp birlikte Sosyal Sigortalar Dairesine tespit edebilir. Ölmüş insanlar yaşıyormuş gibi maaş alıyor, deniyor. Muhtar bunu tespit edebilir. Yerel yöneticinin doğru bilgiyi aktarması geçici bir çözümdür esas konu dijitalleşme… Kaç tane 65 yaş üstü sosyal sigortalı olduğunu göreceksin sistemde… Vefat etmişse ölüm belgesi alınıyor, sisteme geçmelidir. Bunu sağlamak çok mu zor anlamıyorum?”

Belediyelerin sigortalara göndermesi gerekiyor vs. Bu, hiç bizi ilgilendirmez. Bana ne bu kırtasiye işlerinden... Ben işimin en kolay şekilde çözülmesin istiyorum yurttaş olarak... Ben artık hizmet bekliyorum, zora sokmayın. Yetki tartışması bizi ilgilendirmiyor. Sistemin görmemesi de bizi ilgilendirmiyor. Biz masanın bu tarafındaki insanlarız. Çok sıkıştınız yapamıyorsunuz. Bir sürü üniversiteniz var. Koskocaman

Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı, Sosyal Sigortalar sistemindeki aksaklıklar, yanlışlıklar, çifte vatandaşların görülmemesi, engelli maaşlarındaki sıkıntılar ve benzeri birçok hata ve aksaklıklar hakkında dijitalleşmeyen bir düzenin artık konuşulamayacağını vurgulayarak “Bir sürü üniversiteniz var. Koskocaman DAÜ var. Ücret karşılığı alın bu hizmeti kardeşim. Devlet devlete hiç olmazsa…” önerisinde bulundu.Emekli Başhekim Bülent Dizdarlı, Sosyal Sigortalar sistemindeki aksaklıklar, yanlışlıklar, çifte vatandaşların görülmemesi, engelli maaşlarındaki sıkıntılar ve benzeri birçok hata ve aksaklıklar hakkında dijitalleşmeyen bir düzenin artık konuşulamayacağının altını çizdi.Dizdarlı, “Belki de çok daha büyük kara deliklerimiz vardır, bilmiyoruz” dedi.Katıldığı TV programında konuşan Dizdarlı, konu hakkında haberler üzerine şunları kaydetti;“1 milyonluk ülke olarak e-devletimiz yok. Bizi yönetenler başka şeylerin derdinde; vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak derdinde değil. Yapalım edelim deniyor da… Muhtarlar devreye konulabilir. Bir telefonla gitseler… Muhtar neticede sistemin yasal organı; tespit eder evrakları imzalar. Kendi dosyalayıp birlikte Sosyal Sigortalar Dairesine tespit edebilir. Ölmüş insanlar yaşıyormuş gibi maaş alıyor, deniyor. Muhtar bunu tespit edebilir. Yerel yöneticinin doğru bilgiyi aktarması geçici bir çözümdür esas konu dijitalleşme… Kaç tane 65 yaş üstü sosyal sigortalı olduğunu göreceksin sistemde… Vefat etmişse ölüm belgesi alınıyor, sisteme geçmelidir. Bunu sağlamak çok mu zor anlamıyorum?”Belediyelerin sigortalara göndermesi gerekiyor vs. Bu, hiç bizi ilgilendirmez. Bana ne bu kırtasiye işlerinden... Ben işimin en kolay şekilde çözülmesin istiyorum yurttaş olarak... Ben artık hizmet bekliyorum, zora sokmayın. Yetki tartışması bizi ilgilendirmiyor. Sistemin görmemesi de bizi ilgilendirmiyor. Biz masanın bu tarafındaki insanlarız. Çok sıkıştınız yapamıyorsunuz. Bir sürü üniversiteniz var. Koskocaman DAÜ var. Ücret karşılığı alın bu hizmeti kardeşim. Devlet devlete hiç olmazsa… Belki de çok daha büyük kara deliklerimiz vardır bu sistemde bizim, bilemiyoruz…”