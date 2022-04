Birkan Uzun anısına burslar verilecek

ABD’de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun anısına orta eğitim öğrencilerine veya üniversiteye gitmeye hak kazanmış öğrencilere çeşitli burslar verilecek





"7 Kıta 7 Zirve" hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktalarına tırmanarak, KKTC bayrağını dalgalandıran ancak ABD’de geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun anısına, ülkede orta eğitim seviyesinde eğitim görmekte olan veya üniversiteye gitmeye hak kazanmış öğrencilere çeşitli burslar verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda dün düzenlenen basın toplantısında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK Vakfı), Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve İş İnsanı Fırat İleri tarafından “Birkan Uzunlar yetiştirmek adına” burslar sağlanacağı açıklandı.

Bu kapsamda, Kıbrıslı Türk İş İnsanı Fırat İleri, Kıbrıs’ta bir lisede son sınıf öğrencisi olup, bir yurt dışı üniversitesinden kabul almış, not ortalaması 9.5/10 üzerinde olan ve sosyal ve spor yönleri güçlü bir öğrenciye tek seferlik 100 bin TL miktarında destek verecek ve öğrenciye üniversite ve kariyer seçiminde mentor olacak.

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, Birkan Uzun’un okulu olan TMK’da okuyan, 9.50/10 yukarı ortalamaya sahip, ekonomik olarak dezavantajlı ve çok yönlü bir öğrenciye yıllık olarak maddi burs sağlayacak. Bunun yanında Birkan Uzun’un vizyon ve misyonunu gençlere yaymak adına bir yaz kampı dahil etkinlikler düzenleyecek.

TMK Vakfı, Birkan Uzun adına, TMK’da okuyan ve başarılı olan bir öğrenciye burs sağlayacak. Diğer vakıf ve kuruluşların desteğiyle burs sayısını artıracak. Bursa dair ayrıntıları ileriki günlerde açıklanacak.

Vakıflar İdaresi ise, Birkan Uzun adına tüm okullardan öğrencilerin başvurabileceği bir burs programı sunacak, ayrıntıları daha sonra açıklayacak.

Toplantıda, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yanında, burs sağlayacak kurumların yetkilileri de yer alarak, burslar hakkında açıklamalarda bulundu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bakan Çavuşoğlu, “Gelecek nesillere en iyi desteği vermek ve Birkan Uzunlar yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Küçük coğrafyada büyük insanlar yetiştireceğiz. Dünyayı saran insanlar yetiştireceğiz” dedi.

Birkan Uzun’un babası ve Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun ise, “Bir baba olarak derin bir hüzün yaşadığımı belirtmek isterim ama bir eğitimci olarak da gururluyum” sözleriyle konuşmasına başladı.

“Bu topraklarda eğitim alıp, bu toprakların insanıyla, hamuruyla yoğrulup, dünya vatandaşı olarak yaşayan ancak burayla bağlarını asla koparmayan örnek insanlardan biriydi benim oğlum…” diyen Cengiz Topel Uzun, oğlu gibi birçok başarılı gencin de dünyaya yayıldığını, eğitimci olarak kendisine düşen görevin bu gençlere ulaşıp, yaşarken sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Bu gençlerden birinin de Kıbrıslı Türk İş İnsanı Fırat İleri olduğunu ve İleri’nin de bir öğrenciye burs vermek istediğini aktaran Cengiz Topel Uzun, İleri’nin TMK’yı birincilikle bitirmesinin ardından, dünyanın en iyi mühendislik üniversitesi olan MIT’te elektrik ve bilgisayar mühendisliği ile finans alanlarında çift dal yaptığını, ekonomi ve felsefe alanlarında da yan dal yaparak 5.0/5.0 ortalama ile mezun olduğunu, Avrupa’da analist olarak başladığı şirkette kısa sürede ortaklığa yükselerek, 2017’de Avrupa’da Forbes Under 30 listesine giren ilk Kıbrıslı Türk olduğunu anlattı.

“KAZANAN ÖĞRENCİYE, 100 BİN TL MİKTARINDA TEK SEFERDE ÖDEME YAPILACAK”

Cengiz Topel Uzun, İleri’nin sağlayacağı burs hakkında şu bilgileri aktardı:

“Kıbrıs’ta herhangi bir lisede (devlet veya özel) son sınıf öğrencisi olup, yurt dışı bir üniversiteden kabul almış, not ortalaması 9.5/10 üzerinde olan ve sosyal ve spor yönleri güçlü tüm öğrencilere açık bir burs imkanıdır.

Burs, 100 bin TL miktarında bir seferlik ödeme olacak ve öğrencinin yurt dışına giderken masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla verilecek.

İleri, bursu kazanan öğrenciye üniversite ve kariyer seçiminde de mentor olarak destek verecek.

Burs, 2022 yılında başlayıp en az 2025 yılına kadar devam edecek.”

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa ise, ülkeye yapılacak en değerli yatırım eğitim alanına yapılan yatırım olduğuna dikkat çekerek, Birkan Uzun gibi gençlerin çoğalması için iki bacaklı bir burs programı hazırladıklarını açıkladı.

Özdoğa, burs hakkında şu bilgileri paylaştı:

“TMK alt sınıflarda okuyan bir öğrenciye yıllık olarak burs verilecek. Öğrencinin akademik başarısının 9.50 ve yukarı ve olması, maddi olarak dezavantajı durumda olması, çok yönlü olması, sportif kültürel etkinliklere katılması niteliklerine sahip olması aranacak. Öğrenci seçimi, okul iradesi ve kulüp üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacak.

Bursun ikinci kısmı olarak, tüm okullardaki gençlere açık, Birkan’ın vizyon ve misyonunu aşılamak adına çeşitli söyleşiler, yarışmalar, destek bulunması halinde bir ‘Birkan Uzun Yaz Kampı’ organize edilecek.“

Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK Vakfı) Başkanı Hüseyin Yaratan ise, Vakfın bilim ve eğitime katkıda bulunmak adına, TMK okul aile birliği mensupları ve eğitimcileri tarafından kurulduğunu, bu kapsamda okulun başarılı öğrencilerine desteklediklerini belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter ise, Birkan Uzun adına tüm okullardan öğrencilerin başvurabileceği bir burs programı sunacaklarını, ayrıntıları daha sonra açıklayacaklarını bildirdi.