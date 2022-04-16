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İsveç'te Aşırı Sağcı Lider Polis Koruması Altında Kur'an Yaktı

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İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön lideri İslam düşmanı Rasmus Paludan, polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te Aşırı Sağcı Lider Polis Koruması Altında Kur'an Yaktı
 
İsveç'in Linköping kentinde Danimarkalı aşırı sağcı lider Rasmus Paludan kent meydanında polis koruması altında Kur'an yaktı.
Paludan, polis eşliğinde Müslümanların yaşadığı bölgede halka açık bir alana geldi.
Elindeki Kur'an-ı Kerim'i yere bırakan Paludan, tepkilere aldırış etmeden çakmakla tutuşturduğu Kur'an'ı Kerim'i yaktı.
Meydanda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, Paludan'a tepki gösterdi.
Grup, ırkçı liderin provokasyonuna izin verilmemesi için polise çağrıda bulundu.
Polisin çağrıları geri çevirmesi üzerine alanda olaylar çıktı. Grup, yolu trafiğe kapatırken, polise de taşlarla saldırdı..
The Guardian'ın haberine göre, grupla polis arasında yaşanan arbedede üç polis yaralandı ve iki kişi gözaltına alındı. Bölge polis teşkilatından yapılan açıklamada, “Olay mahalinde, polise taş atan maskeli bireyler var” denildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, ülkedeki Farklı Renkler Partisi'nin lideri Mikail Yüksel, İsveçli yetkililerin Paludan'ın eylemlerine izin vermesini eleştirdi.
Paludan'ın özellikle Müslümanların yaşadığı mahalleleri ve cami yakınlarını seçtiğini söyleyen Yüksel, 'İnsan hakları, din ve vicdan özgürlüğünü en yüksek perdeden savunan İsveç'te polis koruması altında Müslümanların mahallerinde Kur'an yakılıyor. Bu nasıl bir akıl tutulması?' dedi.
 
 
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