“Bilim Lefkoşa ile bilim insanları yetişecek”

Bünyesinde matematik, astronomi, uzay ve havacılık, tasarım, tarım, doğa bilimleri, girişimcilik ve dene yap atölyelerini barındıran Bilim Lefkoşa, törenle açıldı. Açılışa katılan TC Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KKTC’li gençlerin bilim ve teknoloji ile yoğrularak ülkenin geleceğine önemli katkı sağlayacaklarını vurguladı



“Bilim Lefkoşa”, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC KEİ Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) destekleri ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün iş birliğinde açıldı.

Açılış töreninde sırasıyla; Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’nin tarihi günlerinden birini yaşadığına işaret ederek,

T3 Vakfı imkan sağlamasa Bilim Lefkoşa’nın 6 bilim atölyesi ve dene yap atölyelerinin açılamayacağını söyledi.

Atölyeler hakkında bilgiler veren Tümer, bütün atölyelerin gençlere ayrı ayrı katkıları olacağını ve gençlerin ufuklarını açacağını kaydetti.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, Lefkoşa Bilim atölyesinin açılışının büyük bir heyecan ve gururla yapıldığını söyledi.

Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle kurulan “Bilim Lefkoşa”nın KKTC’li gençlere bilim ve teknoloji alanında sağlayacağı katkılara değinen Bayraktar, Bilim Lefkoşa’da bilim insanları yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye’de gerçekleştirilen Teknofest’e bu yıl 1 milyondan fazla katılımcının başvurduğuna işaret eden Bayraktar, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine, dünyanın gelişimine yön vereceklerine inanç belirtti.

Bilim Lefkoşa’nın matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesine kadar geniş bir yelpazeyle eğitim vereceğine dikkat çeken Bayraktar, gençlerin bu atölyelerde eğlenerek öğreneceklerini anlattı.

Bayraktar, Teknofest’in en kısa zamanda KKTC’de gerçekleştirilmesi hedefinde olduklarını dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasının başında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilim ve teknolojiye verdiği önem ve değere dikkat çeken Bak, bilimin önemli bir güç olduğunu vurguladı.

Türkiye’de gerçekleştirilen Tekofest’e çok fazla katılım olduğuna işaret eden Bakan Bak, Bilim Lefkoşa ile KKTC’li gençlerin vizyonlarını geliştirebilmeleri için önemli bir kapı açıldığını kaydetti.

KKTC’li gençlerin bilim ve teknoloji ile yoğrularak ülkenin geleceğine önemli bir katkı sağlayacaklarına inanç belirten Bakan Bak, “güçlü bir gençlik geliyor” dedi.

Bak, Bilim Lefkoşa ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bu kapı açıldı, bu kapıda gençler için çok fazla fırsat var. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterecek gençler geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Türkiye’nin teknoloji alanında gösterdiği başarılara dikkat çekti.

"Kuzey Lefkoşa’dan Güney’e" çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar,

Kıbrıslı Türklerin önüne açılan bütün kapıların kapatılması için yoğun çaba harcandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Geleceğe emin adımlarla yürümek durumunda olduğumuz KKTC’de, bu coğrafyada, Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgedeki Türk devletinde gençlerin önünü açmak, gençlere yarınlar vaat edebilmek için böylesine güzel gelişmeler bizlere umut veriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması sonrasında, Bilim Lefkoşa’nın açılışı toplu kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Açılış ardından Bilim Lefkoşa’nın atölyeleri de gezildi.

2022 yılında kurulan Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı projesi olan Bilim Lefkoşa’da; matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesi, dene yap atölyesi ücretsiz hizmet verecek.

Lefkoşa sur içinde Arabahmet Mahallesi’nde yer alan “Bilim Lefkoşa”, dün düzenlenen törenle açıldı.“Bilim Lefkoşa”, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, TC KEİ Ofisi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) destekleri ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün iş birliğinde açıldı.Açılış töreninde sırasıyla; Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Tümer açılışta yaptığı konuşmada, KKTC’nin tarihi günlerinden birini yaşadığına işaret ederek,T3 Vakfı imkan sağlamasa Bilim Lefkoşa’nın 6 bilim atölyesi ve dene yap atölyelerinin açılamayacağını söyledi.Atölyeler hakkında bilgiler veren Tümer, bütün atölyelerin gençlere ayrı ayrı katkıları olacağını ve gençlerin ufuklarını açacağını kaydetti.Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da, Lefkoşa Bilim atölyesinin açılışının büyük bir heyecan ve gururla yapıldığını söyledi.Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğiyle kurulan “Bilim Lefkoşa”nın KKTC’li gençlere bilim ve teknoloji alanında sağlayacağı katkılara değinen Bayraktar, Bilim Lefkoşa’da bilim insanları yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.Türkiye’de gerçekleştirilen Teknofest’e bu yıl 1 milyondan fazla katılımcının başvurduğuna işaret eden Bayraktar, gençlerin teknoloji ve bilimle dünyayı değiştirebileceğine, dünyanın gelişimine yön vereceklerine inanç belirtti.Bilim Lefkoşa’nın matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesine kadar geniş bir yelpazeyle eğitim vereceğine dikkat çeken Bayraktar, gençlerin bu atölyelerde eğlenerek öğreneceklerini anlattı.Bayraktar, Teknofest’in en kısa zamanda KKTC’de gerçekleştirilmesi hedefinde olduklarını dile getirdi.Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasının başında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilim ve teknolojiye verdiği önem ve değere dikkat çeken Bak, bilimin önemli bir güç olduğunu vurguladı.Türkiye’de gerçekleştirilen Tekofest’e çok fazla katılım olduğuna işaret eden Bakan Bak, Bilim Lefkoşa ile KKTC’li gençlerin vizyonlarını geliştirebilmeleri için önemli bir kapı açıldığını kaydetti.KKTC’li gençlerin bilim ve teknoloji ile yoğrularak ülkenin geleceğine önemli bir katkı sağlayacaklarına inanç belirten Bakan Bak, “güçlü bir gençlik geliyor” dedi.Bak, Bilim Lefkoşa ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bu kapı açıldı, bu kapıda gençler için çok fazla fırsat var. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu gösterecek gençler geliyor” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Türkiye’nin teknoloji alanında gösterdiği başarılara dikkat çekti."Kuzey Lefkoşa’dan Güney’e" çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim gençlerimizin önünü hiç kimse tıkayamaz bizim gençlerimiz her şeye layıktırlar” d edi.Kıbrıslı Türklerin önüne açılan bütün kapıların kapatılması için yoğun çaba harcandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Geleceğe emin adımlarla yürümek durumunda olduğumuz KKTC’de, bu coğrafyada, Doğu Akdeniz gibi kritik bir bölgedeki Türk devletinde gençlerin önünü açmak, gençlere yarınlar vaat edebilmek için böylesine güzel gelişmeler bizlere umut veriyor” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması sonrasında, Bilim Lefkoşa’nın açılışı toplu kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi.Açılış ardından Bilim Lefkoşa’nın atölyeleri de gezildi.2022 yılında kurulan Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı projesi olan Bilim Lefkoşa’da; matematik atölyesi, astronomi, uzay ve havacılık atölyesi, tasarım atölyesi, tarım atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, girişimcilik atölyesi, dene yap atölyesi ücretsiz hizmet verecek.