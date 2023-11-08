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Şampiyon Melekler tesisine destek sözü

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KKTC’ye gelen Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti ve Şampiyon Melekler’in adını yaşatacak tesise destek sözü verdi

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Şampiyon Melekler tesisine destek sözü
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Spor Şurası ve Bilim Merkezi açılış törenlerine katılmak üzere önceki akşam KKTC’ye gelen Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün sabah saat 07.40’ta Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’yla birlikte Gazimağusa Kabristanlığı'na giden konuk bakan Bak’ı burada Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Şampiyon Melekler’in aileleri karşıladı.
Şampiyon Melekler’in kabirlerine çiçek bırakan Bak, ailelerle de görüştü.
Aileler, Bakan Bak’tan adaletin sağlanması ve Şampiyon Melekler’in adının yaşatılması için yapılması planlanan spor tesisi hakkında destek istedi.
Bakan Bak da, Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkilileri ne söz verdiyse bu sözleri yerine getireceklerini kaydetti.
Bak, devlet olarak birçok spor tesisi yaptıklarını kaydederek, Şampiyon Melekler’in adını yaşatacak tesise de destek sözü verdi
Ziyarette, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından Kuran-ı Kerim okundu.
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