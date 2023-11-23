Berova’dan, “24 Kasım Öğretmenler Günü” mesajı

Maliye Bakanı Özdemir Berova, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Başöğretmenimiz Atatürk’ün ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ özdeyişinde belirttiği gibi, bu onurlu mesleği icra eden, evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin üstlendiği görev büyük önem arz etmektedir. Zira, Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bulunduğu her ortamda etrafını aydınlatan kıymetli öğretmenlerimizin, bu özel gününü paylaşmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor, yeni nesillere rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”

