Hakan Çakmak’ı anmak ve çalışmalarını yaşatmak adına doğum gününde çalışmaları sergilenecek

Sergi, Hakan Çakmak’ın doğum günü olan 29 Kasım’da saat 18.00’da KKTC Telsim ve ARUCAD’ın desteğiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.
Sergi 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.
Hakan Çakmak’ın programlarında sanatçılarla yaptığı röportajların aktarılmasının Çakmak’ın aslında bugün kürotörlüğünü yaptığı serginin proje sorumluluğunu Ayhatun Ateşin yapıyor.
Sanatçılar tarafından hazırlanan çalışmalar daha sonra BRTK Yayıncılık Tarihi Müzesinde yeralan “Sanat Güncesi” koridorunda sergilenecek.
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