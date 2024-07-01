banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
18 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
25 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
47 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
31 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
31 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
46 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
147 0
banner1032

Berova, arabuluculardan oluşan heyetleri kabul etti

banner1020

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel ve beraberindeki Türkiye Arabulucuları ve Azerbaycan Mediasiya (Arabulucuları) şurasından oluşan heyetle Maliye Bakanlığı’nda görüştü.

banner974
Berova, arabuluculardan oluşan heyetleri kabul etti
banner971
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel kabuldeki konuşmasında Birliğin çalışmaları ve projelerini aktardı.

Erikel, “Amacımızın Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, daha sonra da dünyanın diğer ülkelerindeki hukukçular, avukatlar, arabulucular ile tanışmak, iş birliği yapmak arabuluculuk olmayan ülkelerde arabuluculuk sistemini kurgulamak, arabuluculuk olan ülkelerde genişleterek bir dünya standardı oluşturup marka haline gelmek ve uluslararası hukuk dünyasına katkı sunmaktır” dedi.

Erikel ayrıca, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın adının yaşatılacağı, “Av. Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü” kurmayı amaçladıklarını belirterek, dünyadaki hukuk mekanizmalarının önüne söz konusu enstitüyü bir marka olarak koymayı düşündüklerini kaydetti.

Kabulde ayrıca Azerbaycan Mediasiya (Arabulucuları) şurasından yer alan Av. Orkhan Mahmudov da söz alarak konuşma yaptı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşmasında, KKTC’nin varlığının ana faktörlerinden bir tanesinin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti (TC) olduğuna işaret ederek, “Bu coğrafya içerisinde bir devlet olarak varlık gösterebiliyorsak bu varlığı TC’nin bölgede güçlü bir devlet olması vesilesiyle gösterebiliyoruz” dedi.

Son yıllarda Azerbaycan’ın KKTC’ye gösterdiği ilgi, alaka ve sevginin memnuniyet verici olduğunu da kaydeden Berova, bu durumun ilişkileri de güçlendirdiğini belirterek, Azerbaycan - KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu’nun resmi olarak kurulmasının da önemine dikkat çekti.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin, uluslararası arabuluculuk alanında önemli bir niyet ortaya koyduğunu, bu niyet üzerinde adımlar attığını ve KKTC’yi de bu adımların bir tarafı olarak görmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Berova, yalnızca KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı için değil, Türk Dünyası için de önemli bir lider olan, Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın adının da yaşatılacağı “Av. Rauf Raif Denktaş Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü” kurmayı amaçlayan Türk Dünyası Arabulucular Birliği’nin düşüncesini desteklediğini belirtti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.