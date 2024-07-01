banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
18 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
25 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
47 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
31 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
31 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
46 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
147 0
banner1032

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı

banner1020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

banner974
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı
banner971
Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:
 
“Bugün, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yılını coşkuyla kutluyoruz! Denizlerimizin mirasını koruma ve denizcilik sektörümüzü geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu özel gün, ülkemizin denizcilik geleneğini ve denizlerimizin stratejik önemini yücelten anlamlı bir dönüm noktasıdır.
 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun liderliğindeki tüm denizcilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Kabotaj Bayramı, denizcilik sektörümüzün gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, ülkemizin ekonomik bağımsızlığına güç katmış büyük bir adımdır.
 
Gelecek nesiller için daha temiz ve güvenli denizler bırakma hedefimize bir adım daha yaklaşırken, birlikte daha ileriye ve daha güçlüye ilerlemek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim.
 
Sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir Kabotaj Bayramı geçirmenizi dilerim.”
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.