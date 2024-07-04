Bedelli askerlik ücreti 217 bin 870 TL oldu

Türkiye'de bedelli askerlik ücreti Temmuz itibariyle 217 bin 870 TL olacak

Türkiye'de yılda iki kez zamlanan bedelli askerlik ücreti için Temmuz zammı, memur zammının belli olmasıyla ortaya çıktı. Memur maaşlarına endeksli olan bedelli askerlik ücreti yapılacak zam sonrasında 215 bin lirayı aşacak.

Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz Ocak ayında 182 bin 609 liraya çıkarıldı. Ocak-Haziran dönemi için belirlenen fiyat 2024 yılının Temmuz ayında bir kez daha zamlanacak.

Temmuz zammı ile artış yaşanacak olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez değerlendiriliyor.

Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücretinin, 2024 Temmuz ayı itibarıyla 217 bin 870 lira olması bekleniyor.

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

