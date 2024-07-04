banner913
banner932
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
36 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
29 0
 
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
40 0
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
61 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
39 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
36 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
54 0
banner1032

Zeytin ağaçlarını kemiren nedir?

banner1020

banner974
Zeytin ağaçlarını kemiren nedir?
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa ve çevre dostu vatandaşlarımız, ülkemizin simgesi olan zeytin ağaçlarının bu yıl bazı bölgelerde kurumaya yüz tuttuğunu dile getirerek bunun sebebini araştırdıklarını kaydettiler.
Özellikle Nisan ayında çiçeklerini açarak gelin gibi süslenen ve bol verim alınacağı düşüncesi yaratan zeytin ağaçlarının bugünlerde kuruma tehdidiyle karşı kaşıya olduklarını söyleyen çevreci vatandaşlarımız, “Bazı bölgelerde daha çok görülen önce yaprakların sararması ve sonrasında ise dal dal kurumanın sebebi acaba ağaçların gövdesini kemiren bir böcek veyahut kurt mu?” diye sorguladılar.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.