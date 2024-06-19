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Bayramın manevi coşkusu Hala Sultan’da yaşandı

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Bayramın manevi coşkusu Hala Sultan’da yaşandı
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Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Başkanlığı’nın Kurban Bayramı münasebetiyle İslam alemi için kutsal sayılan mekanlardan biri olan Hala Sultan Tekkesi’ne düzenlediği ziyaret yoğun katılım ile gerçekleşti.
Metehan Sınır Kapısı'ndan otobüslerle hareket eden 650 kişilik kafile, güvenlik önlemleri eşliğinde Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi’ne ulaştı. 
Ziyaret sırasında Türbeyi gezen misafirler, ibadetlerini yerine getirerek manevi anlamda önemli bir deneyim yaşadı. 
Dualar eşliğinde tamamlanan bu özel ziyaret, tüm misafirler için unutulmaz bir anı olarak kaldı.

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