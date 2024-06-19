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Nefes kesen maçın kazananı çıkmadı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile Arnavutluk 2-2 berabere kaldı

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Nefes kesen maçın kazananı çıkmadı
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Hırvatistan ile Arnavutluk, EURO 2024 B Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi.

Nefes kesen karşılaşmada Arnavutluk 1 puanı uzatmada kurtardı.

Arnavutluk'un golleri 11. dakikada Qazim Laci ve 90+5'te Klaus Gjasula'dan geldi.

Hırvatistan'ın gollerini ise 74. dakikada Andrej Kramaric ve 76. dakikada Klaus Gjasula kendi kalesine kaydetti.

Arnavutluk'ta Sivasspor forması giyen Rej Manaj maça 11'de başladı ve 85 dakika sahada kalırken, Beşiktaşlı Muçi karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

B Grubu'nda ilk maçında İspanya'ya 3-0 yenilen Hırvatistan iki maç sonundan henüz 3 puanla tanışamadı.

Gruptaki ilk maçta İtalya'ya 2-1 yenilen Arnavutluk ilk puanını Hırvatistan karşısında aldı.

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