Başçeri, Günsel’e hayran kaldı

TC Büyükelçisi Başçeri, KKTC’nin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL B9” ile test sürüşü yaptı. GÜNSEL’i, “yeni çağın kıymetli bir ürünü” olarak nitelendiren Başçeri, “Sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşarken, daha ziyade bu araçla ortaya konmak istenen vizyoner bakış açısının keyfini yaşadım” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde Türk mühendis ve tasarımcıların 1,2 milyon saat emekle geliştirdiği KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile test sürüşü gerçekleştirdi.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında aracı test eden Ali Murat Başçeri’ye, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Büyükelçi Başçeri, dünya otomotiv endüstrisinin elektrikli otomobil devrimi yaşadığı bir dönemde, vizyoner bir yaklaşımla bu alana yatırım yapan Günsel Ailesi’ni tebrik etti. Ali Murat Başçeri, test sürüşünün ardından GÜNSEL üretim tesislerini gezerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.Test sürüşünün ardından GÜNSEL B9’un performansını değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, “Sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşarken, daha ziyade bu araçla ortaya konmak istenen vizyoner bakış açısının keyfini yaşadım” dedi. GÜNSEL’i, yeni çağın kıymetli bir ürünü olarak nitelendiren Büyükelçi, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi’nin araştırma ve geliştirme kapasitesini göstermesi açısından da çok önemli bulduğunu ifade etti.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde elektrikli araç üretimi için atılan bu adımın önümüzdeki dönemlerde çok daha ileri boyutlara ulaşacağına inandığını belirten Ali Murat Başçeri, ülke için önemli bir yere sahip olan üniversitelerin, sanayiye yatırım sağlayacak notkaya gelmiş olmasının gurur verici olduğunu söyledi.Ali Murat Başçeri: “Türkiye’de bilişim ve bilgi toplumu oluşturmak adına ciddi adımlar atıyoruz. Aynı adımların KKTC’de atıldığını görmekten mutluluk duydum.”Dünya’da teknolojik bir devrim yaşandığına dikkat çeken Başçeri, “Bilgi ve bilişim çağındayız. Bu değişimlere ayak uydurabilen milletler önümüzdeki dönemde ayaklarının üzerine daha sağlam basabilecekler. İnsanlık tarihinde bu hep böyle olmuştur. Değişime ve yeniliğeuyum sağlayabilen milletler bundan kazanç elde ettiler. Teknolojik devrime uyum sağlamak adına atılan bu adımı önemsiyorum. Türkiye’de de bilişim ve bilgi toplumu oluşturmak adına ciddi adımlar atıyoruz. Aynı adımların KKTC’de atıldığını görmekten mutluluk duydum” diye konuştu.Test sürüşünde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye eşlik eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Başçeri’ye teşekkürlerini sundu. GÜNSEL’in kısa bir süre önce MÜSİAD EXPO fuarında, anavatanla buluştuğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını hatırlatan Prof. Dr. Günsel, “GÜNSEL’in seri üretimi için çalışmalarımızı sürdürürken Türkiyemizden gördüğümüz ilgi ve destek, bize güç veriyor” şeklinde konuştu.