Hekimler fidan dikti

Tabipleri Birliği üyeleri, Taşkent yolundaki birlik ormanına fidan dikti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) üyeleri, birliğin 64’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taşkent yolundaki birlik ormanına fidan dikti.

9 Aralık’ta 64’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak KTTB üyesi hekimler, fidan dikme etkinliği düzenledi. Tabipler Birliği Ormanı’na 110 fidan dikildi.

Fidan dikimi sırasında TAK’a açıklamada bulunan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 salgını dolayısıyla yıl dönümlerinde toplu kutlamayı uygun bulmadıklarını, bunun yerine basın açıklaması ve ağaç dikimi etkinliği yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Tabipler Birliği ormanının hem ülkenin çoraklaşan iklimine faydalı olması hem de topluma örnek olmak için oluşturulduğunu dile getiren Gürkut, her fırsatta iklime uygun ağaç ektiklerini bu yıl da yıl dönümleri dolayısıyla Tarım Dairesi, Orman Dairesi ve LTB’nin desteğiyle 110 harnup, selvi, defne, akasya fidanı diktiklerini kaydetti.

