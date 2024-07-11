Barolar Birliği basın çalışanlarının gününü kutladı

Birlik'ten yayımlanan 11 Temmuz Basın Günü mesajında basın özgürlüğünün, demokrasinin gelişmesi ve toplumda yerleşmesi için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

Anayasa tarafından korunan en temel insan hakları arasında sayılması yanında, basın özgürlüğünün sansür edilemeyeceğinin de net olarak anayasada belirtildiği ifade edilen mesajda "Son dönemlerde gazetecilerin mesleki faaliyetleri sebebiyle keyfi şekilde tutuklanması ve hapis cezası ile karşı karşıya bırakılması, basın emekçileri başta olmak üzere toplumun geneli açısından demokratik değerlerin yitirilmesi anlamına gelir. Hâlbuki etik kurallar çerçevesinde, hakikati eğip bükmeden ve toplumun bilgilendirilmesi için kamu yararına yayın yapan gazetecilerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi gerekir." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin daha özgür koşullarda meslek icra edebilmeleri için basın emekçileriyle dayanışma içinde olduğu kaydedilen mesajda, " Kıbrıs’ta 135 yıl önce Kıbrıslı Türk Ahmet Emin Efendi tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete 'Saded’in anısına kutlanan 11 Temmuz Basın Günü vesilesi ile, tüm basın emekçilerini kutlarız" denildi.

