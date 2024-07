Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Bilime ve sağlığa yapılacak her yatırım bizim için değerlidir”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) ile Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu (ASATUF) heyetlerini kabul etti.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dinçyürek, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, “Anavatan Türkiye ile KKTC et ve tırnak gibidir. KKTC’nin bugünlere gelmesinde Türkiye’nin tarihsel olarak her anlamdaki destekleri büyük rol oynamıştır. Gelecekte atacağımız adımlar da yine Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içerisinde olacaktır.” dedi.

Önümüzdeki günlerde Mutlu Barış Harekatı’nın 50. yılını kutlayacaklarını belirten Dinçyürek, “Tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Sadece kronolojik olarak 50. yıl olmasının ötesinde, Türk Devletleri Teşkilatı nezdinde KKTC’nin önce gözlemci üye olarak kabul edilmesi ve şu anda da tam üyelik konusunda yapılan çalışmalar geleceğimiz açısından son derece önemli.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı birçok sivil toplum örgütü ile temaslar halinde olduklarını belirten Dinçyürek, yapılacak işlerin bilimsel yöntemlerle ve doğru zeminde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Dinçyürek, “Bu düzenlemeleri birlikte tartışarak yol haritalarının belirlenmesi bizim için çok değerlidir. Ülkemizde yapılabilecek her türlü iş birliği, sağlık alanındaki yatırımlar, sağlık turizmi ve akademik alanda yapılacak çalışmalar bizim için büyük önem taşımaktadır. Bilime ve sağlığa yapılacak her yatırım bizim için değerlidir.” şeklinde konuştu.