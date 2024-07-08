Balkondan düşen genç yoğun bakımda

Lefkoşa’da bu sabah 02.00 sıralarında Girne Caddesi üzerindeki bir apartmanda kalan 27 yaşındaki Abdullah Al Mamun, dördüncü kattaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Kaburga kemikleri kırılan ve beyin kanaması geçiren Al Mamun, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.
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