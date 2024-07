Dikkatler New York’ta

Güney'de yayımlanan Fileleftheros, “Açıklamalar Haftası… Kıbrıs Sorunundaki Gelişmeler Konusunda Dikkatler New York’a Çevriliyor” başlıklı manşet haberinde, Holguin’in raporunu Genel Sekreter’e sunmadan birkaç gün önce yayımladığı açık mektubunun, bu haftaki gelişmelerle ilgili bir mesaj olduğunu yazdı.

Gazete, Holguin’in Genel Sekreter’e çarşamba günü sunması planlanan rapor metninde, müzakerelerin yeniden başlama perspektifini açık bırakmak için doğrudan sorumluluk yüklememesinin beklendiğini yazdı. Holguin’in görevine devam etmesinin beklendiğini belirten gazete, eylül ayında New York’ta yer alacak BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir görüşme yapması ihtimalinin de göz ardı edilmediğini kaydetti.

Bu günlerde dikkatlerin BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a çevrildiğine dikkat çeken gazete, Genel Sekreter’e raporunu sunacak Holguin’in Güvenlik Konseyi’ne gayriresmi bilgilendirme yapacağını yazdı. Haberde, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın da Güvenlik Konseyi’ne iyi niyet misyonu ve Barış Gücü raporlarının içeriği hakkında bilgi vereceği hatırlatıldı.

Habere göre, bu hafta ortalarında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, NATO toplantısı çerçevesinde Genel Sekreter Guterres’le görüşecek, görüşme konusunun Kıbrıs sorunu olması bekleniyor. Miçotakis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme olması ihtimali de açık bulunuyor.

Gazete bütün bu saydıklarının “Kıbrıs sorunu için, eylül ayından itibaren devam edecek ve muhtemel gelişmeler için muhtemel zemini tanımlayacak bir hareketlilik sahnesi oluşturduğunu” yazdı.