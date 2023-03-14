Atın çifte attığı Erkan Oraç yoğun bakımda

Balıkesir’de sattığı atı arabasına bindirmeye çalışan 57 yaşındaki Erkan Oraç atın çifte atması sonucu başını parke taşına çarpıp ağır yaralandı.
Önceki gün meydana gelen olayda, Balıkesir’de bir at çiftliğinde, Erkan Oraç, sattığı atı at arabasına bindirmeye çalışırken, atın çifte atmasıyla yere düşerek başını parke taşlarına çarptı.
Oraç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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