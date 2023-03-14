Çadırda eğitim dönemi

Olası bir depremde risk oluşturduğu gerekçesiyle dört okulun bahçelerine çadır sınıflar kuruldu

Kuzey Kıbrıs’ta çoğu 1974 öncesi yapılan devlet okullarında, depreme kadar denetlemeyen ve güçlendirme çalışması yapmayan yetkililer, olası bir depremde risk oluşturduğu gerekçesiyle bazı okul binalarını eğitime kapattı, okul bahçelerine çadır sınıflar kuruldu.

Deprem riski nedeniyle Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Karakol İlkokulu ve Cumhuriyet Lisesi’nde eğitimler kurulan çadırlarda sürecek.

Okullardaki deprem boykotunun ardından, bazı devlet okullarında, Eğitim Bakanlığı kararı ile okul bahçesinde, dün çadırda eğitim günleri başladı.

Kolon ve kirişleri gözle görülür risk oluşturduğu için 24 gündür okula gidemeyen Mağusa Namık Kemal Lisesi öğrencileri için de “çadır sınıflar” kuruldu.

Namık Kemal Lisesi Okul Aile Birliği, okul binasının riskli olduğu gerekçesiyle öğrencileri bir süre okula göndermemişti. Namık Kemal Lisesinde, uzun bir aradan sonra ders zili okul bahçesine kurulan çadırlarda çaldı.

Namık Kemal Lisesi girişine asılan pano ile çocuklar sınıfının hangi çadırda olduğunun bilgisi verildi. 1200 öğrenci, 100 öğretmenin olduğu okul alanına 12 çadır kuruldu.

Kalabalık sınıfların oluşmaması için dönüşümlü eğitim kararı alındı.

Namık Kemal Lisesi’nde toplam öğrenci sayısı olan bin 200 öğrenciye aynı anda çadır kurulacak alan bulunamadı.

Bu yüzden okulun yanındaki türbe otoparkına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde kurulan 12 çadırda, yalnızca 600 öğrenci eğitim görmeye başladı, kalan diğer 600 öğrenci için ise online eğitime başlanması planlandı.

Ancak online eğitim verecek öğretmenler için okul bahçesine yerleştirilen prefabrik yapının internet alt yapısı tamamlanamadı, online eğitim başlayamadı.

Plana göre; şu an çadırlarda eğitim gören 9. ve 12. sınıflar; Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri çadırlarda olacak ve 10. ve 11. sınıflar da online eğitime alınacak. Önümüzdeki hafta ise 10. ve 11. sınıflar çadırlara gelecek, diğer sınıflar online eğitim alacak.

Mağusa Namık Kemal Lisesi öğrencilerinin 600’ü, 24 günlük aradan sonra kendileri için kurulan “çadır sınıflarda” eğitime başladı.

Namık Kemal Lisesi, dünden itibaren 30 Mart tarihine kadar eğitime çadırda devam edecek.

