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Askeri bölgeden kaçak geçerken yakalandı

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Güney Kıbrıs’tan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlı, kısa süre sonra yakalandı. Tutuklanan zanlı, ülkesi Suriye’ye gitmek istediğini aktardı

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Askeri bölgeden kaçak geçerken yakalandı
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Güney Kıbrıs’tan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıktan kısa süre sonra yakalanan Abdülaziz Abbas dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 1 Temmuz 2024 tarihinde saat 00.30 sıralarında Güney Kıbrıs’tan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yaptıktan kısa süre sonra yakalandığını söyledi.
Polis, zanlının muhaceret kontrolünde ülkeye yasal girişinin olmadığının görüldüğünü belirtti.
Polis, zanlının ifadesinde güneyde yaşadığını, ülkesi olan Suriye’ye gitmek istediğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının üzerinden herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını ifade etti. Polis memuru, zanlının gerçek adının Abdülaziz Abbas olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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