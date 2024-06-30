banner913
banner932
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
43 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
29 0
 
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
27 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
41 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
140 0
29 0
24 0
banner1032

Aşağı Dikmen muhtarlığı için 6 aday yarışıyor

banner1020

banner974
Aşağı Dikmen muhtarlığı için 6 aday yarışıyor
banner971
Girne’ye bağlı Dikmen/Aşağı Dikmen Mahallesi'ndeki muhtarlık seçimi için bugün sandık başına gidiliyor.
Oy verme işlemi saat 8.00’de başladı. Kimlik kartı, polis kimlik kartı, pasaport veya sürüş ehliyeti gösterilerek yapılabilecek oy verme işlemi 18.00’e kadar sürecek. Dikmen İlkokulu’nda kurulan 6 sandıkta yaklaşık 2 bin seçmen oy kullanabilecek. 
KKTC “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi” bugün yapılıyor. Aşağı Dikmen Mahallesi muhtar adaylığı için Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topel Ak ve Kaan Güçsav yarışıyor.
Seçim sonuçlarının 18.00’den birkaç saat sonra belli olması bekleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.