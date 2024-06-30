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Trafik denetimlerinde, 6 sürücü tutuklandı

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Trafik denetimlerinde, 6 sürücü tutuklandı
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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 141 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 418 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, altı sürücü tutuklandı, 69 araç ise trafikten men edildi.
Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:
“209’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 7’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 28’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,  11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 42’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 89’u diğer trafik suçlar.”

 
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