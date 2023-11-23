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“Artık uyumaktan dahi korkuyorum”

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Hırsızlar, Avukat Ayşe Öztabay'ın evine de girdi. Öztabay “Benim sadece yıllardır biriktirdiğim eşyacıklarımı değil gecelerimi ve uykularımı da çaldılar... Artık uyumaktan dahi korkuyorum” diyerek tepkisini dile getirdi

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“Artık uyumaktan dahi korkuyorum”
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Avukat Ayşe Öztabay'ın evi soyuldu. Bazı eşyalarının çalındığını duyuran Öztabay, polis soruşturması sonucunda 3 kişinin yakalandığını belirtti. 
Öztabay'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:
“Memleketimi canımdan çok sevsem de her fırsatta her ortamda ölümüne savunsam da ne yazık ki ne hale geldik korkusunu ben de iliklerime kadar sezdim.
Bu yazıyı yazarken belki ilk günkü öfkem yok ama aklıma her geldiğinde kahrediyorum.
Yaklaşık bir ay önce rahatsızlığım nedeniyle 2 gün evime gidemedim. Gittiğimde ise soyulduğumu, can evime hırsızların girdiğini fark ettim. Bu hayatta hissettiğim en garip duygulardan biriydi! Düşünsenize izniniz olmadan birileri en huzurlu alanınızda gezmiş her şeyinize dokunmuş almış gitmiş! Yangın çıkmış yanmış gibi! Çok üzüldüm! Sağ olsun sevenlerim cana gelmedi deyip beni kucakladı lakin bir anda anılarınız alın terinizle aldığınız her şey alınmış hatta iddiaya göre birilerine satılmış olabilir... (Yazarken yutkunuyorum) eksik olmasınlar Lapta Polis Karakolu’nun ve de polis teşkilatının farklı kazalarda yürüttüğü çalışmalarla 3 kişi yakalandı... Üzerlerinde benim ve başka evlerden aldıkları birtakım eşyalar bulundu! Teşhis ettik! Boş durmadım kim olduklarını araştırdım! Ne siz sorun ne ben söyleyeyim ne yazık ki aralarında suça itilen çocuk dahi vardı! Kontrolsüz bir alanda kontrolsüz bir hayatın neticesi! Davaları devam edecek şu anda teminat şartları dolayısı ile süreç sürüyor...!
Demem o ki mevcut güvenlik yapısı her yerimizden sızıyor! Güvende değiliz, çünkü şartlar ihtiyaçlı insan yaratıyor! Benim sadece yıllardır biriktirdiğim eşyacıklarımı değil gecelerimi ve uykularımı da çaldılar... Artık uyumaktan dahi korkuyorum! Herkes kendi güvenliğini sağlasın ve mümkünse değerli şeylerini evinde tutmasın gidince üzülüyorsunuz! Ben hala bugün dahi çalındığını fark ettiğim şeyleri tespit ediyorum. Acı!
Tekrardan başta Lapta polis karakoluna ve polis örgütüne teşekkür ederim. Meçhul bir vakıa kalmadan toplum huzuru için sıkı bir soruşturma yürütüldü.
Benim evim ve diğer evlerden alınan eşyaların geriye kalanının nerede olduğunu bilemiyoruz.
Kimliğini sorgulayamadığınız elden satılan özellikle ziynet eşyası, takı, vs gibi eşyalara dikkat ediniz birilerinden izinsiz alınmış veya satılmış olabilir ve bu da yasal olarak soruşturmaya dahildir!     
Keşke benden yardım etmemi, paylaşmamı isteselerdi... Hayatım herkesi anlamaya çalışmakla geçti! Buna da çözüm bulmaya çalışırdım! Genç insanların hatta çocukların hırsızlık iddiasıyla toplumda yer alması sorunun en çaresizliğidir sanırım...”
 
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