Verdiği mücadele unutulmaz

Eğitimci, siyasetçi, CTP Başkanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş Özker Özgür, ölümünün 18’inci yıldönümünde anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabirleri başında anıldı.Özker Özgür’ün 18’inci, Zehra Özgür’ün ise 15’inci ölüm yıl dönümleri nedeniyle düzenlenen anma töreni “toplumsal var oluşa, eşitliğe, demokrasiye, barışa, hoşgörü kültürüne ve ifade özgürlüğüne katkısı olan kaybedilen tüm değerler ve Şampiyon Meleklerin” anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı, ardından konuşmalara geçildi.Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre törende yaptığı konuşmada, Özker Özgür’ün siyasette yükselen bir değer olduğunu ve iz bıraktığını söyledi. Özker Özgür ile zaman zaman karşılaştıklarında sohbet ettiklerini ifade eden Töre, Özgür’ün alçak gönüllü, mütevazı bir kişi olduğunu ve herkesle iyi ilişkiler kuran bir değer olduğunu vurguladı. Töre, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün evlerini bir kez ziyaret ettiğini de anlattı.Başbakan Ünal Üstel de, Özker Özgür’ün, uzun süre politikada isim yaptığını, hükümette bulunduğunu, yaptığı icraatlarla toplumda iz bıraktığını belirtti.Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, yıllar geçse de, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün çok ağır bedeller ödeyerek, verdiği mücadelenin ne değerinin azaldığını, ne de o mücadeleyi sonuca ulaştırmak için ödenmesi gereken bedellerin azaldığını söyledi.Özker Özgür’ün, kitaplığını gördüğü günü hiç unutmadığını ifade eden Erhürman, “Okuyan insanlardı, sürekli öğrenmeye çalışan insanlardı, okurken yazmaya devam eden insanlardı ve belki en önemlisi okumadan yazmaması gerektiğini bilen insanlardı” şeklinde konuştu.Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, insanlığın büyük oranda öldüğü ve pek çok değerin yitirildiği bir dünya ve ülkede de pek çok değerin yıprandığı ortam içerisinde Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün öğrettikleri değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını belirtti.Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan da, Özker Özgür’ün, kendilerine sadece abilik değil babalık, siyasi önderlik yaptığını dile getirdi. İzcan, Özgür’ün hasta yatağında kendisine, “barış olursa ara bölgeye zeytin ağaçları ekin ve onlara demokrasi şehitlerinin isimlerini verin” dediğini anlattı.Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay da, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün, evrensel insan sevgisini, dünyadaki adalete dair iç-görülü çıkarımlarını ve paylaşımlarını çok özlediklerini dile getirdi.“Mezarları huzurla yattıkları bir yerden çok daha fazlasıdır. Onlara karşı beslediğimiz sevgimizin sonsuz bir şekilde yaşadığı yer, sembolik bir yuvadır” diyen Özersay, sadece mezarlarının değil, bugünün de çok sembolik bir değeri olduğunu söyledi.18 yıl önce dün, iki farklı politik görüşten gelen iki değerli politikacının, Özker Özgür ve Salih Miroğlu’nun hayatını kaybettiğini ifade eden Özersay, “Yaşam, aramızdan ayrılan bu iki şahsın siyasi görüşlerini ölüm ile bir araya getirmeyi başararak, tarihimizin en ilginç koalisyonlarından birisine tanıklık etme şansını bize bağışlamış gibi oldu” dedi.