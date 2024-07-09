Arızalanan araç, ormanı yakıyordu

Kantara-Kaplıca ana yolunda arızalanan araç ormanlık alanda yangına neden oldu.
Olay önceki gece, saat 21.00 sıralarında, Kantara-Kaplıca ana yolunun 1’inci kilometresi üzerinde meydana geldi.
Saif Ghani’nin kullanımındaki NBH 369 plakalı salon araçta Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, aracın arızalanması üzerine yolun sağ tarafına park etmesinin ardından aracın motor kısmı alev alarak yanmaya başladı.
Ardından, araçta meydana gelen yangının ormanlık alana sirayet etmesi sonucu, yaklaşık bir dönümlük orman arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ve çam ağaçları ile birlikte araç tamamen yandı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.