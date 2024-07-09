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Arızalanan araç, ormanı yakıyordu

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Kantara-Kaplıca ana yolunda arızalanan ve alev alan Rum plakalı araçtaki alevler ormanlık alana sıçradı. Yangında araç ve bir dönümlük yeşil alan kül olduü

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Arızalanan araç, ormanı yakıyordu
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Kantara-Kaplıca ana yolunda arızalanan araç ormanlık alanda yangına neden oldu.
Olay önceki gece, saat 21.00 sıralarında, Kantara-Kaplıca ana yolunun 1’inci kilometresi üzerinde meydana geldi.
Saif Ghani’nin kullanımındaki NBH 369 plakalı salon araçta Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, aracın arızalanması üzerine yolun sağ tarafına park etmesinin ardından aracın motor kısmı alev alarak yanmaya başladı.
Ardından, araçta meydana gelen yangının ormanlık alana sirayet etmesi sonucu, yaklaşık bir dönümlük orman arazi içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ve çam ağaçları ile birlikte araç tamamen yandı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
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