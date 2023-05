Arıklı’dan Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü mesajı

“Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemini çektiği hızlı internet hizmetinin devreye girmesi için gün sayıyoruz” “Her eve fiberoptik altyapı ihalesine çıkmak için hazırlıkları tamamladık. Bu projenin de hayata geçmesiyle KKTC bilişim teknolojilerinde dünyanın geriye kalanını yakalayacak” “Bu gelişmeler bizim için yeterli değil. Telekomünikasyon Dairesi’ni hak ettiği konuma getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının yıllardır özlemini çektiği hızlı internet hizmetinin devreye girmesi için gün saydıklarını vurguladı.

Her eve fiber optik altyapı ihalesine çıkmak için hazırlıkları tamamladıklarını da açıklayan Bakan Arıklı, “Bu projenin de hayata geçmesiyle KKTC bilişim teknolojilerinde dünyanın geriye kalanını yakalayacak” dedi.

Bu gelişmelerin kendileri için yeterli olmayacağını da ifade eden Arıklı, Telekomünikasyon Dairesi’ni hak ettiği konuma getirebilmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Arıklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, internet ile diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının, toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Hükümet ve bakanlık olarak haklımızın güncel bilişim teknolojilerinden faydalanmaları; eğitimden ticarete, sağlıktan spora, hayatın her alanında büyük kolaylıklar getiren ve insanımızın gerçek potansiyelini ortaya çıkaracak olan imkanların hayata geçmesi için çalışmaların son aşamasına gelinmiştir.

4.5 G için geçtiğimiz sene verilen yetkilendirme belgeleri ile birlikte her iki GSM operatörümüz çalışmalarına derhal başlamış ve halkımızın yıllardır özlemini çektiği hızlı internet hizmetinin devreye girmesi için artık gün saymaktayız.

Her eve fiber optik altyapı ihalesine çıkmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu projenin de hayata geçmesiyle KKTC bilişim teknolojilerinde dünyanın geriye kalanını yakalayacak. Ancak bu bizim için yeterli değil. Halkımıza daha kaliteli ve daha hızlı internet sunmak için, iletişimimizin bel kemiği Telekomünikasyon Dairemizi hak ettiği konuma getirebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile bilişim ve telekomünikasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak halkımıza ulaşması için emek harcayan tüm Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”