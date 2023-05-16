Yeniboğaziçi Sarıçizmeli abisine ağlıyor

Yeni Boğaziçi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Alaniçili olan Yeni Boğaziçi sakinlerinden Hüseyin Cahit Sarıçizmeli bugün vefat etti.

Sarıçizmeli’nin cenazesi 18 Mayıs 2023 perşembe günü Yeni Boğaziçi Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Zeybekköy’de toprağa verilecek.



