11 aylık bebeğin feci ölümü

Aydın’da bir düğünde hava açılan ateş sonrasında 11 aylık bebek Pera hayatını kaybetti

Aydın’da yaşanan ve 11 aylık bebeğin hayatını kaybettiği olay herkesi üzüntüye boğdu. Olayla ilgili mahallede yapılan düğünün damatı ve 3 gözaltına alındı.

Olay, Aydın’ın Söke ilçesinde önceki akşam saatlerinde yaşandı.

Mahallede yapılan düğünde hava açılan ateş sonrasında 11 aylık bebek Pera yorgun mermilerle hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.

