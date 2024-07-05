Kutlu Evren nabız yokluyor

UBP milletvekili Kutlu Evren, kurultay öncesinde adaylık çalışmalarına başladı

Ulusal Birlik Partisi'nde aktif en eski siyasi isimlerden biri olan Girne Milletvekili Kutlu Evren, Ekim 2024'de yapılması planlanan kurultay öncesinde adaylık çalışmalarına başladı.

Resmen adaylığını açıklamayan Kutlu Evren, milletvekilleri, ilçe başkanları ve partinin ileri gelen isimleri ile görüşmelere başladı.

Evren'in sessiz sedasız başladığı çalışmalar kısa sürede siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Faiz Sucuoğlu'nun henüz adaylığa karar vermemesi, Olgun Amcaoğlu'nun başkan adayı olmama eğilimi nedeniyle Kutlu Evren'in ileri adımı daha da önem kazandı. Evren'in, Sucuoğlu ve Amcaoğlu'nun da desteğini almak istediği ve bu yönde görüşmelere başladığı öğrenildi.

