“Aklımdan KKTC’nin ilan edileceği hiç geçmedi”

KKTC’nin kuruluşunun oylandığı Kurucu Meclis’te milletvekili olan Özel Tahsin, KKTC’nin ilan edileceğini bilenlerin sayısı çok azdı… En yakın arkadaşım Kotak biliyordu ama bana bile bahsetmedi” dedi

Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi’nde yer alan, Ulusal Birlik Partisi’nin de kurucuları arasında bulunan, Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli isimlerinden, 1980 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1981’de İskân Bakanı, 1982’de Çalışma ve Sağlık Bakanı görevine getirilen Özel Tahsin, KKTC’nin ilanına giden son günlerde, değişik bir havanın estiğini anımsadığını anlattı.

Siyaset yaptığı dönem hitabet gücüyle tanınan, aradan geçen yıllara rağmen bu yeteneğini koruyan Tahsin, o günlere dair soruları yanıtlarken gözleri yaşardı, haberi aldığında yaşadığı günkü mutluluğu, gururu hala taşıdığını kaydetti.

“KKTC’nin ilan edileceğini bilenlerin sayısı çok azdı. Ben mesela bilmiyordum. En yakın arkadaşım İsmet Kotak biliyordu ama bana bile bahsetmedi” diyen Tahsin, bu haberi bilenlerin sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini söyledi.

14 Kasım günü, akşam 8’de Cumhurbaşkanlığında düzenlenen yemekli bir toplantı için tüm vekillerin davet aldığını ifade eden Tahsin, “Tüm vekillerin aniden çağrılması elbette değişik beklenmeyen bir olayın göstergesiydi” dedi ve o geceyi şu sözlerle anımsadı:

“Heyecanla oraya gittik. Salona girdik. Yemekli bir toplantıydı. Herkeste sabırsız bir bekleyiş vardı. Ne oluyor diye merak ediyorduk. Benim aklımdan KKTC ilan edileceği hiç geçmedi ama çok önemli bir şey olacağı muhakkaktı. Yerlerimizi aldık. Yemekler gelmeye başladı. Büyük bir sessizlik vardı. Sessizliği sadece çatal bıçak sesleri kesiyordu. Sesler sanki bir orkestra şefi yönetiminde müjdeli bir haberin, bir zaferin notalarını yansıtıyordu”

Böyle bir havada yemeklerin yendiğini, herkesin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın söz almasını beklediğini anlatan Tahsin şöyle devam etti:

“Tüm gözler, kulaklar ondaydı. Kalktı. Onurlu ve dik bir duruşu, yüzünde mutluk ifadesi vardı… Yıllardır büyük bir fedakarlıkla besleyip büyüttüğü çocuğun, diploma töreninde, diplomasını aldığını görmenin gururunu yaşar gibi gözleri ışıl ışıldı. Özet bir girişten sonra nihayet Kıbrıs Türkünün yıllardır verdiği özverili mücadelenin ardından hak ettiği devlete kavuşması için, ertesi gün Mecliste KKTC’nin ilan edileceğini duyurdu. O anda yaşadığım duyguları 40 yıl geçmesine rağmen hala bugün gibi hissediyorum. Hepimiz çok mutluyduk. Gözümüzden mutluluk göz yaşları akıyordu. Karşımda oturan Kotak’a baktım. Gözleri sanki ıssız bir deniz, denizde bir liman. Ve bu limanda uzun bir yolculuğa çıkacak, üzerinde KKTC yazan bir gemi, son hazırlıklarını yapmak üzere bekliyordu. Ve bu yolculuk ertesi gün gerçekleşecekti”

Yemeğin böyle duygularla bittiğini, Cumhurbaşkanı Denktaş’ın soru sormak isteyenlere söz verdiğini ifade eden Tahsin, “Bir vekil arkadaşımız sayın Cumhurbaşkanına KKTC’nin ilanında TC’nin bilgisi haberi ve onayı var mı diye sordu. O da cevaben elçilik burada, temsilcisi burada, oraya gidip sorup öğrenebilirsiniz dedi. Ve ilave etti. ‘Yarın bu devletin kurulmasına inanlarla, Meclise gelip oy verenlerle bu yolu yürüyeceğiz’… Ve dağıldık” dedi.

Ertesi gün Meclise gittiklerini, tüm vekillerin katıldığı Meclis toplantısı sırasında dışarıda binlerce insanının cumhuriyetin ilanına destek vermek için heyecanla beklediğini, alkış tuttuğunu anımsadığını söyleyen Tahsin, o günü anlatmaya şöyle devam etti:

“Kurucu Cumhurbaşkanımız Kuruluş Bildirgesini okudu. O bildirgeye bugün baktığımız zaman 40 yıl geçmesine rağmen ne kadar gerçekçi ve gerçeklere dayanan bir bildirge olduğunu görüyoruz. Kıbrıs Türkünün kendi kaderini tayin etme hakkı, insanların eşit, bağımsız, özgür, baskılardan, savaşlardan uzak yaşaması gerektiği vurgulanarak, kurulacak olan KKTC’nin müzakerelere devam edeceği söyleniyor ve Kıbrıs’ta yaşamak zorunda olan iki toplumun müzakerelerden sonra barışçıl bir çözüme ulaşması öngörülüyordu. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da ve dünyada barışın hâkim olması ve savaşların olmaması temenni ediliyordu. Ve bugün maalesef görüyoruz ki İsraillin Filistin’e hunharca saldırıları devam ediyor. Bildirge okunduktan sonra KKTC ilan edildi. Meclis başkanımız da bu tarihi kararın ayakta oylanmasını istedi ve 40 vekil KKTC’nin ilanını sağlamış oldu”

Tahsin o gün Meclis’te giriş salonunda bekleyen, Kıbrıs Türkünün Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e de oturmuş kahvesini yudumlarken rastladığını da hatırladı. Tahsin, Küçük’ün “Bugünleri de gördüm artık ölsem de gam yemem” dediğini bizzat işittiğini söyledi, “Mutlaka o da kabrine giderken yıllarca verdiği mücadelecinin karşılığını görmenin mutluluğunu huzurunu yaşadı” dedi.

