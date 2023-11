“KKTC namusumuzdur”

15 Kasım KKTC’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün saat 12.00’de BRT’de yayımlanan açılış konuşmasıyla başladı. Aynı anda 21 pare top atışı da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin tüm ambargolara ve baskılara rağmen her geçen gün daha da ileriye gittiğini belirterek, yönetsel, yargısal ve tüm diğer kurumları ile demokrasinin ve halk iradesinin esas alındığı gurur verici çağdaş bir yapıya ulaştığını kaydetti.

Tatar, KKTC’nin ekonomide, bilişimde, tarımda, sanayide, yükseköğrenimde ve diğer sektörlerde yeni projeler, yeni yatırımlar ve Anavatan Türkiye’nin sağladığı yardım ve hibelerle daha da ileri gittiğini belirtti.

Maraş açılımı ile yeni Havalimanı terminalinin hizmete açılmasının da ekonomiye büyük katkılar sağladığını kaydeden Tatar, “Eminim ki her geçen günle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenecektir” dedi.

Tatar, “Bugün, bir asırlık özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlandığı gün. Bugün, en zor koşullar altında, halkımızın destansı mücadelesiyle, kan ve can pahasına kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümü. Bugün, en büyük bayramımız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin bu topraklarda sahip olunan en büyük değer olduğuna işaret eden Tatar, özetle şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti; onurumuzdur, namusumuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, vatan bildiğimiz bu topraklarda sahip olduğumuz en büyük değerdir. Bu kutlu günde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunda emeği, alın teri ve büyük fedakârlıkları bulunan kahraman halkımızı en içten duygularımla selamlarken; özgürlük liderimiz Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı’mız Rauf Raif Denktaş ve dava arkadaşlarını, bu kutsal mücadelede şehit düşen mücahit ile Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize şükranlarımı sunarım.

Sevgili kardeşlerim,

Tüm dünya şunu bilmelidir ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizlere aziz şehitlerimizin emanetidir. Bu kutsal emaneti ayaklar altında çiğnetmemek en büyük görevimizdir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya seslendiğini konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ise 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde dünyaya yeniden sesleniyorum; Kan ve can pahasına kurduğumuz devletimizden, sahip olduğumuz egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye'nin garantörlüğü ile Türk askerinden vazgeçmeyeceğiz. 1974 öncesinin acı ve karanlık dolu günlerini bir kez daha yaşamayacağız.

Sevgili vatandaşlarım; Cumhuriyet Bayramınızı bir kere daha kutlarken, hepinizi en içten duygularımla sevgi ve muhabbetle kucaklarım. Unutmayalım ki KKTC hepimizindir. Daha da aydınlık yarınlara hep birlikte ulaşacağız.”