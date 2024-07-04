"Adrese teslim ihale çalışması var"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nda yapılmaya çalışılan değişikliğin “adrese teslim” çalışmalar olduğunu söyledi

Cumhuriyeti Meclis Genel Kurulu’nun dün saat 14.00 itibarıyla başlayan olağanüstü birleşiminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ilk olarak onaya sunuşlar yapıldı.

Başbakanlığın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin gündeminde bulunan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu.

Tezkereye ilişkin söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin her konuda kamu ihale düzenini kaldırmaya yönelik adımlar attığını söyleyerek, yasada yapılmaya çalışılan değişikliğin “adrese teslim” çalışmalar olduğunu savundu.

Bu alanda rekabeti teşvik etmenin önemine dikkat çeken Şahali, yapılması gerekenin yasanın çalıştırılması olduğunu ve bunun değişikle değil, doğru şartnamelerin hazırlanmasıyla olabileceğini söyledi.

“Açtığınız ihaleleri sonlandıramıyorsanız, bu yasadan değil, yasayı uygulayan birimlerden değil, bizzat sizden kaynaklıdır.” diyen Şahali, sosyal konut yapımına ilişkin yapılan bu değişikliğin kamu menfaatlerine yönelik bir girişim olmadığını savunarak, bunun sadece makyajdan, maskeden ibaret olduğunu, bu nedenle CTP olarak oylarının ret olacağını ifade etti.

