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Adana’daki şebekenin bir ayağı KKTC'de

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Adana’daki şebekenin bir ayağı KKTC'de
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Adana’da merkezli 30 ilde aynı anda düzenlenen ‘yasa dışı bahis’ operasyonunda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlayan şebekenin çökertilmesi ile gözler KKTC’ye çevrildi.
Sibergöz-46 operasyonu kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte şüphelilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığı tespit edilmişti.
Şebekenin elebaşlarından isminin baş harfleri H.S’nin KKTC, ayağını yönettiği, Türkiye’deki 6 ilde kurdukları ofislerde bahis oynatılan internet sitelerini koordine ettikleri belirlendi.
Öte yandan bu şebekenin KKTC'deki uzantıları arasında birçok oto galeri ve döviz bürosu sahipleri olduğu öğrenildi.
Bilindiği üzere silah ticareti, uyuşturucu, insan ticareti ve yasa dışı sanal betten kazanılan suç geliri olarak isimlendirilen kara paranın aklanması için çeşitli yöntemlere başvuruluyor.
Bu paralar ya lüks araç ya da mülk alım satımıyla yasal şekle sokulmaya çalışılıyor. Suç gelirleri kaynağı sorulmadan buraya geliyor ve bu tarz alımlar yapılarak daha sonra satılarak kaynak yaratılıyor ve para yasal hale getirilmiş oluyor. 
 
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