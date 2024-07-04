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Vatandaşlar çileden çıktı!

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Vatandaşların bazıları elektrikte harcama dilimleri arasındaki tarife farklarına bağlı olarak normal faturasının 4-5 katını ödemek zorunda kalacak

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Vatandaşlar çileden çıktı!
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Zamlı elektrik faturaları, kesinti duyurusu ve pahalı üretimde ısrar halkı çileden çıkardı.
Elektrik fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 13’lük zammın sonucu tahmin edilenden de yıkıcı oldu.
Kıbrıs’ın en sıcak günlerinde serinlemek için elektrikli araçlara yönelmek zorunda olan abonelerin pek çoğu tahmininin ötesinde faturalarla karşılaştı. Vatandaşların bazıları harcama dilimleri arasındaki tarife farklarına bağlı olarak normal faturasının 4-5 katını ödemek zorunda kalacak.
Dün ve önceki gün faturaların gönderilmeye başlandığı ilk anlardan itibaren özellikle sosyal medyada fatura isyanı doruk noktaya ulaştı.
Faturalarını paylaşan vatandaşlardan bazıları “bizim borcumuzu da Emrullah Turanlı gibi yapılandırsınlar” diyerek tepki gösterdi.
“GÜCÜNÜZ BİZE Mİ YETİYOR?”
Öte yandan KIBTEK, aynı gün içinde geçmiş döneme ait 675 TL’nin üzerinde borcu olanların elektriğinin Perşembe günü kesileceğini duyurdu.
Bu habere öfkelenen vatandaşlar, 100 milyon TL’ye yakın borcu olan Havaalanı İşletmecisi T&T firmasına sağlanan ayrıcalığa göndermede bulunarak “onun elektriğinin kesilmemesi için polisten yardım istemiştiniz; gücünüz bize mi yetiyor?” diye yazdı.
Bir yorumda “Emrullah’a gücü yetmeyenler vatandaştan alacak hırsını” denilirken, bir diğerinde “Havaalanında elektrik kesilmesin diye kapıya diktiğiniz polislerle mi geleceksiniz kapımıza?” diye soruldu.
FATURA CANAVARI
Halkın moralini iyice bozan gelişmeyse El-Sen’in açıklaması oldu.
Sendika, Kıb-Tek yönetimi tarafından önceki gün Türkiye’den getirtilen iki adet gaz tribününü “faturaları iki buçuk katına çıkaran canavar” olarak niteledi. Getirilenin aslında acil durum jeneratörü olduğunu açıklayan El-Sen yetkilileri, bu tür tribünlere dünyada sadece savaş ve afet durumlarında son çare olarak başvurulduğu bilgisini verdi. Sendikadan verilen bilgiye göre Kıb-Tek’in normal koşullarda 10 Dolar/Cent’e ürettiği 1 kws’lık elektriğin maliyeti, yeni tribünlerde üretildiğinde 26 Dolar/Cent’e yükseliyor.
 
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