"AB’nin uzattığı havuç zehirli"

Meclis Başkanı Zorlu Töre, AB’nin uzattığı havucun zehirli olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin çeşitli illerinden KKTC’ye gelen 1970 mezunu emekli astsubaylar ve ailelerini kabul etti.

Meclis Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonu'ndaki kabulde konuşan Töre, şehit kanlarıyla alınan toprakları ne Amerika, ne Avrupa Birliği, ne de başka birinin hediye ettiğini belirtti.

Töre, “Burada mücahitlerimiz ve Mehmetçiklerin mücadelesi vardır. Buralar bizlere onların hediyesidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü’nün, mücadele yıllarının ardından bugün bir devlet sahibi olduğuna işaret eden Töre, “KKTC’den asla vazgeçmeyeceğiz. Rumlarla federasyon olamaz, ortak Cumhuriyet kurulamaz” dedi.

Federasyonu görüşmenin bir anlamı olmadığının artık çok net olarak görüldüğüne değinen Töre, Kıbrıs’taki tek gerçekçi çözümün iki devlete dayalı çözüm olduğunu ifade etti.

KKTC’ye hem Anadolu’da, hem KKTC’de, hem de Türk devletleri içerisinde sahip çıkılacağını belirten Töre, AB’nin uzattığı havucun zehirli olduğunu belirtti.

