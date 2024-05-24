Filistin ile çeviri krizi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin’i tanıyan ülkelere ilişkin İngilizce olarak yapılan açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti yerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesinin kullanılması, iki ülke arasında krize yol açtı. Rum Yönetimi, gerekli itirazlarda bulununca Filistin yönetimi hemen özür diledi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Filistin’i tanıyan devletlerden bahsederken “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesini kullandığı açıklamasının neredeyse Rum Yönetimi ile Filistin arasında siyasi krize neden olacağı belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Abbas, Kıbrıs Cumhuriyeti Sebebiyle, Çevirme ile Çılgına Döndü” başlıklı haberinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Filistin’i tanıyan ülkelere ilişkin İngilizce olarak yapılan açıklamasında, “Kıbrıs Cumhuriyeti yerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi” ifadesinin kullanılmasının, neredeyse iki ülke arasında siyasi krize neden olacağını yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla, ilk andan itibaren Filistin kanadına gerekli itirazlarda bulunduğunu yazan gazete Filistin yönetiminin hemen özür dileyerek doğruyu tesis edeceğini dile getirdiğini belirtti.

Habere göre Filistin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi gazeteye yaptığı açıklamada, orijinal metnin ilk etapta doğrudan “Kıbrıs’a” atıfta bulunduğunu hatanın Arapçadan İngilizceye çeviri sürecinde yapıldığını ifade etti.

Filistinli Büyükelçi açıklamasında ayrıca Filistin Devlet Başkanı'nın, hata yapan çevirmene öfkeli olduğunu, bu durumun maksatlı olmadığını sadece hatadan kaynaklandığını söyledi.

Filistin Büyükelçisi ayrıca İrlanda ve İspanya’nın Filistin’i tanımasını “tarihi” olarak nitelendirirken Filistin halkı adına duyduğu minnettarlığı da dile getirdi.

