Rum Savunma Bakanı Palmas, "50 yıldır işgal altında bulunan bir ülkeyiz, kendi kendimizi ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarını korumayı biliyoruz” şeklinde de konuştu

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Lübnan savaşının yayılması, Güney Kıbrıs’a karşı yapılan tehditler konusunda açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs’ın sorunlara çözüm bulmaya çalışan aynı zamanda bölgede barış ve refah ortamının yaratılması için ortaya çıkan çalışmalara ve süreçlere katılan bir ülke olduğunu söyleyen Palmas, “50 yıldır işgal altında bulunan bir ülkeyiz, kendi kendimizi ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarını korumayı biliyoruz” şeklinde de konuştu.

Herhangi bir felaket niteliğinde bir şey olması durumunda Güney Kıbrıs’ın tavrının ne olacağı sorusu üzerine Palmas, AB üyesi bir ülke olduklarını anımsattı.

Rum Milli Muhafız Ordusu hakkında da konuşan Palmas, çağdaş, etkili ve itibarlı bir hale getirmek için RMMO’yu geliştirdiklerini, modernleştirdiklerini de ifade etti.

