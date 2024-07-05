Taşı toprağı zam

İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir ayda 2 bin lira arttı. İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti, 63 bin 524 lira olarak hesaplandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 arttı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre ise 2 bin 1 lira arttı.

İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın her ay yayımladığı yaşam maliyeti araştırması açıklandı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,55 arttı. İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti haziranda 63 bin 524 lira olarak hesaplandı.

Geçen ay İstanbul'da yaşam maliyeti 61 bin 523 lira olarak hesaplanmıştı.

Böylece İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti bir ayda 2 bin 1 lira arttı.

AĞIZ VE DİŞ BAKIM ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 206'LIK ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın haziran ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında çarpıcı fiyat artışları göze çarptı.

Ağız ve diş bakımı ürünleri yıllık bazda yüzde 206,24 artarken aylık yüzde 27,81 arttı.

Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri ise yıllık yüzde 158,39, aylık yüzde 12,76 arttı.

Yoğurt fiyatları bir yılda yüzde 90 zamlanırken aylık bazdaki değişim yüzde 1,30 oldu.

Nohut fiyatlarında ise yıllık bazda yüzde 89,16 artış yaşandı. Aylık artış ise yüzde 2,52 olarak kaydedildi.

Süt fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 76,36 oldu.

