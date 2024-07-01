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Savaşan: “İstişare toplantıları hem kendimizi anlatma hem de halktan öğrenme fırsatı sunuyor”

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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan Lefkoşa İstişare Toplantıları’nın hem kendilerini anlatma hem de halktan öğrenme fırsatı sunduğuna işaret etti.

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Savaşan: “İstişare toplantıları hem kendimizi anlatma hem de halktan öğrenme fırsatı sunuyor”
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UBP’den verilen bilgiye göre, Savaşan, yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin, halkla sürekli etkileşim halinde olmaları gerektiğine dikkat çekerek, sevinçte ve tasada birlik olunmadığında, vatandaşların düşüncelerini, sorunlarını ve beklentilerini anlamanın zorlaştığına işaret etti.
 
UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’nın her fırsatı halkla buluşmak için değerlendirdiğinin altını çizen Savaşan, üyelerin ve halkın toplantılardan memnuniyet duyduğunu belirtti.
 
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleştirilen Lefkoşa İstişare Toplantıları kapsamında Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya, Gaziköy, Akıncılar, Haspolat, Surlariçi’nde UBP üyeleri ve bölge halkıyla bir araya geldiklerini belirten Savaşan, toplantılarda, Başbakan Üstel’in üyelerin ve bölgelerdeki halkın sorunlarını dinleyerek hükümetin ve UBP’nin çalışmalarını anlattığına dikkat çekti.  
 
Başbakan Üstel’in üyelere ve halka doğrudan soru sorma imkânı vermesinin, karşılıklı memnuniyeti artırdığına ve destek gördüğüne işaret eden Savaşan, “üyeler ve halkla birebir temasın hem kendilerini anlatma hem de halktan öğrenme fırsatı sunduğuna” vurgu yaptı.
 
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