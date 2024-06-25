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46. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

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Güzelyurt Belediyesi'nin düzenlediği 46. Güzelyurt Portakal Festivali, dün akşam Amfi Tiyatro’daki organizasyonla açıldı. Festival 30 Haziran’a kadar sürecek.

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46. Güzelyurt Portakal Festivali başladı
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Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Kurtuluş İlkokulu-Festival Parkı güzergâhında gerçekleşen kortej yürüyüşü kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. 

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, belediye başkanları, Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Levent Taner, belediye meclis üyeleri, festival sponsorları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. 

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, açılış öncesi yaptığı konuşmada, narenciyenin yaşatılması ve devamlılığını sağlamak amacıyla kentte gelenek göreneklere uygun festival ruhunu yaşatma kararlılığında olduklarını belirtti.  Festivalin, ülke ve bölge tanıtımına katkı koyduğuna inanç belirten Özçınar, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Festival açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuştu. 

Konuşmaların ardından sponsorlara plaket takdim edildi. 

Açılışta dans gösterileri ve animasyon şovlarının yanında, üç kız kardeşten oluşan müzik grubu Samida sahne aldı. Gecede ayrıca Kıbrıs’ın sevilen gruplarından Grup Otantik konser verdi. 

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