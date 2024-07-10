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30 plajın deniz suyu analiz sonuçları temiz

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Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Girne, Güzelyurt ve Lefke’deki 30 plajdan alınan deniz suyu numunelerinin temiz çıktığını açıkladı.

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30 plajın deniz suyu analiz sonuçları temiz
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, 30 plajdan alınan numunelerin analiz edildiğini belirterek, plajların kullanıma uygun olduğunu duyurdu. 
Girne, Güzelyurt ve Lefke’deki plajlardan 2-3 Temmuz’da alınan numuneler üzerinde yapılan analiz sonuçlarında, limit değerlerin aşılmadığının görüldüğü ifade edilen açıklamada, plajların halk sağlığı bakımından kullanımına uygun olduğu belirtildi.
Numune alımı, değerlendirme ve kamu ile paylaşıma devam edeceği ifade edilen açıklamada, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 27 Haziran’da KKTC genelinde deniz suyu kalitesinin izlenmesi, numune alınması ve analiz edilmesini içeren anlaşma imzalandığı; Temmuz ayı içerisinde KKTC genelinde 83 plajdan deniz suyu numunesi alınması ve analiz edilmesinin planlandığı kaydedildi.
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