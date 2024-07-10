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Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

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Uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
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Lefkoşa ve Girne’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı.
Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen "Zincir 2 Operasyonu" kapsamında, evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram ağırlığında Hint keneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilen A.H.S.(E-27), tutuklandı.
Yine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Girne’de saat 16.30 sıralarında düzenlediği operasyonda ise tasarruflarında satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 45 gram ağırlığında Hint keneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tespit edilen G.M.O.(E-33) ve M.C.U.(E-33) tutuklandı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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