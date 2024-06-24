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24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali yarın başlıyor

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Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali yarın başlıyor.

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24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali yarın başlıyor
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Gazimağusa Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre, festival saat 19.30’da  “Son Feci Bisiklet” grubunun Namık Kemal Meydanı’nda yer alacak konseriyle başlayacak. “Son Feci Bisiklet”  grubundan önce KKTC’nin reggae müzik gruplarından Bunfyah ile Mağusa’nın Rap İkilisi Fırat&Mato sahne alacak.
Bu yıl 25 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamındaki konser ve gösteriler saat 21.00’de başlayacak.
Festival biletleri Gazimağusa Belediyesi ve https://www.gisekibris.com adresinden temin edilebilecek.
 
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