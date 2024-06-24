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Koopbank'tan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine araç bağışı

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Koopbank'tan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğine araç bağışı
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Her zaman toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedef edinen Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası(Koopbank), engelli bireylerin de hayatlarını kolaylaştırmak amacı ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne araç bağışında bulundu.
Aracın teslim töreninde Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, Koopbank Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın yer aldı.
Koopbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Koopbank olarak ülkemizde engellerin yaratılmaması ve var olan engellerin de aşılması konusunda ciddi uğraş göstermekteyiz. Bu doğrultuda banka olarak engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylerle eşit şartlara ve haklara sahip olması için bedensel engelli müşterilerimizin hizmet almalarını kolaylaştırmak amaçlı Koopbank Genel Müdürlük binamız ve şubelerimizde engelli rampaları, otoparklar, şube içi engelli asansörü ve alçaltılmış gişeler kullanmaya özen gösteriyoruz.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği'ne engelli bireyler adına verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Koopbank olarak katkı koymaktan da mutluluk duyuyoruz".
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